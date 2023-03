Ce vendredi, Demba Mbaye a révélé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer le dernier tour éliminatoire à la CAN U23 contre le Mali. Une liste qui a fière allure.

L’Equipe Nationale U23 aura l’intention de se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. Après avoir éliminé le Burkina Faso, les Lionceaux ont désormais en face une seule montagne à grimper pour obtenir leur ticket pour la CAN U23. Il s’agit des Aiglons du Mali. Et Demba Mbaye vient de dévoiler sa liste pour cette double confrontation prévue les 22 et 28 mars prochains.

Du très beau monde

Il y a aura encore une fois du très beau monde dans son équipe, comme depuis qu’il a pris les reines de cette sélection. Demba Mbaye peut compter sur les Champions d’Afrique U20, Mamadou Lamine Camara, Samba Diallo, Landing Badji, Pape Demba Diop et Djibril Diarra. Il y aussi des « Européens », comme Alpha Diounkou, Mamadou Ibra Mbacké Fall, Amadou Mbengue ou encore Abdallah Sima.

Gardiens : Ousmane Ba (FC Metz), Massamba Ndiaye (Pau FC), Landing Badji (AS Pikine)

Défenseurs : Birame Diaw (Standard Liège), Alpha Diounkou (FC Barcelone), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (SC Bastia), Mbacké Fall (Villarreal), Arouna Sangante (Havre AC), Moussa Ndiaye (Anderlecht), Cheikhou Oumar Ndiaye (Génération Foot), Mamadou Sané (Guédiawaye FC), Amadou Salif Mbengue (Reading FC)

Milieux de terrain : Mamadou Lamine Camara (RS Berkane), Pape Demba Diop (Zulte-Waregem), Djibril Diarra (Génération Foot), Abdou Seydi (CA Bizertin), Rassoul Ndiaye (FC Sochaux)

Attaquants : Ousseynou Niang (Riga FC), Ibrahima Dramé (Austria Vienne), Abdallah Sima (SCO Angers), Youssouf Badji (Sporting Charleroi), Malèye Diagne (Riga FC), Samba Diallo (Dynami Kiev), Paul Valère Bassène (Mouloudia d’Oujda), Bassirou Ndiaye (FC Sochaux))

📋 Liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des U23 Demba Mbaye pour la double confrontation contre le Mali (22/03 & 28/03 2023), comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, Maroc 2023. #2023AFCONU23Q pic.twitter.com/lFJ1tICz9q — FSF (@Fsfofficielle) March 17, 2023

