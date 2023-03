Longtemps réclamé par une bonne frange des supporters sénégalais, Pape Ousmane Sakho est enfin arrivé dans la sélection d’Aliou Cissé. Une première donc pour le joueur offensif du Simba FC.

« Les portes de l’équipe nationale ne sont fermées pour aucun joueur sénégalais », a l’habitude de dire Aliou Cissé à chaque fois qu’il a été interpellé sur la convocation ou non d’un international sénégalais. Les actes ont été joints à la parole pour le sélectionneur national qui a fait appel à de nouveaux joueurs dans son groupe pour la double confrontation face au Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023.

Parmi les 24 Lions convoqués pour ce rassemblement de mars, on pourra citer Pape Ousmane Sakho, le joueur du Simba FC. L’ancien homme fort du Teungueth FC dont la convocation a longtemps été au centre des débats, fêtera sa première dans la Tanière. A son actif cette saison, Pape Ousmane a disputé 7 rencontres mais sans être décisif pour le moment. Une convocation qui arrive à temps ? En tout cas, le lauréat du plus beau but des derniers CAF AWARDS sera récompensé au moins pour sa brillante saison 2021-2022 qu’il a réalisée avec son club tanzanien.

