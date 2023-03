Pape Demba Mbaye a publié ce vendredi la liste des 25 joueurs convoqués pour la double confrontation entre le Sénégal et le Mali (22 mars et 28 mars) comptant pour les qualifications pour la CAN U23. Le sélectionneur des Lionceaux en a profité pour expliquer ses choix et apporter des précisons sur certains absences notables de sa liste.

Les absences de Formose Mendy et de Dion Lopy qui sont laissés à disposition de l’équipe A ?

C’est bien que Formose et Dion ait rejoint le groupe de la sélection A. Je pense que nous tous travaillons avec cet objectif d’amener les jeunes le plus haut possible u niveau de la sélection A. Donc aujourd’hui je vais les féliciter et dire à quel point je suis ravi que ces deux joueurs qui étaient initialement dans l’effectif de l’équipe U23 ait étaient appelé pour jouer avec les A.

Qu’en est t’il des cas de Lamine Camara et Papa Amadou Diallo, absent de votre liste ?

C’est deux joueurs qui ont été très performant non seulement lors de la CAN U20 mais aussi lors du CHAN. Effectivement leur absence est notable dans la mesure ou de retour de la CAN, ils ont du reposer leurs visas pour retrouver leur club du FC Metz. Donc leurs absences est surtout liées contraintes administratives mais ce sont des joueurs qui font pleinement partie du groupe U23.

Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour le début du regroupement ?

Tou a été très bien organisé au niveau de la Fédération. Le regroupement va commencer dés ce dimanche 19 mars à 13H à Toubab Dialaw. Nous avons pu nous organiser pour avoir un temps de travail considérable avec les joueurs. Tout est OK au niveau du « booking » des joueurs, la plupart des joueurs arrivent le dimanche mais il y’aura des arrivées aujourd’hui et demain. Je pense que tous le groupe sera au complet dimanche pour la première séance d’entrainement qui aura lieu à l’annexe du stade de Diamniadio pour 19 H 30.

Quel est le message que vous adressez au peuple sénégalais en direction de cette double confrontation contre le Mali ?

Déjà de prier pour nous, prier pour qu’on maintienne la dynamique actuelle du football sénégalais et qu’on puisse aller arracher cette qualification et la victoire déjà à Dakar. On compte sur leur soutien, qu’ils viennent nombreux au stade pour soutenir cette équipe. Ce match est pour ainsi dire capital. C’est le dernier tour pour la CAN U23 qui se déroulera au mois de juin au Maroc et je rappelle que cette CAN est qualificative pour les jeux Olympiques. On sait tout l’enjeu stratégique lié à la participation aux Jeux Olympiques. Je demande solennellement donc à l’ensemble du peuple sénégalais de venir soutenir cette équipe car c’est un match très important, et c’est un match extrêmement difficile. Nos confrontations avec nos voisins maliens, guinéens ou mauritaniens sont toujours âprement disputées. Mais nous sommes prêts mentalement, techniquement et physiquement. Je crois qu’on a composé avec mon staff et le DTN, une liste très ambitieuse avec l’objectif d’aller se qualifier.

Wiwsport.com