Le gardien international sénégalais Boubacar Fall qui souffre d’une grave blessure, sera éloigné des pelouses pour le reste de la saison. Il a été opéré dans la foulée avec succès.

La saison 2022-2023 du portier Sébégalais est d’ores et déjà terminée. L’AS Saint-Étienne, dans un communiqué, a annoncé que son gardien de but, Babacar Fall, international sénégalais des moins de 23 ans, touché au ménisque depuis quelques jours, a été opéré. Il sera absent pour une durée de six mois.

« Touché à l’entraînement la semaine dernière, Boubacar Fall a dû subir une intervention chirurgicale ce mardi autour de son ménisque. L’opération s’est très bien déroulée. Notre jeune portier international sénégalais devra observer une période de convalescence de six mois avant un retour à l’entraînement collectif« , a indiqué le club du forez.

Une bien mauvaise nouvelle pour le jeune joueur des Lions Olympiques qui manquera la double confrontation du Sénégal face au Mali pour le compte des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, qualificative pour les Jeux Olympiques. Sous les couleurs de Saint-Etienne, Boubacar Fall, cette saison, prenait place sur le banc des Verts depuis le mois de décembre et qui avait même été aligné dans les buts face à Caen (1-1).

