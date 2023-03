L’édition 2023 de l’Open de Tunis s’est tenue le week-end écoulé. En terre tunisienne, le Sénégal a décroché 5 médailles : 2 or, 1 argent et 2 bronze.

L’Open d’Afrique seniors de Tunis est une compétition qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette compétition dans la capitale tunisienne a enregistré la participation de 207 combattants, venus dans les 4 coins du monde.

Le contingent sénégalais était composé de 10 combattants: 6 hommes: Gorgui Sarr (-73 kg), Serigne Gaye (-73 kg), Saliou Ndiaye (-81), Abderahmane Diao (-90 kg), Ryan Dacosta (-90 kg), Li- basse Ndiaye (-100 kg) et 4 dames: Léa Buet (-52 kg), Khadija Sonko (-70 kg), Monica Sagna (+78 kg) et Georgette Sagna (+78 kg).

Au terme de la compétition, les combattants sénégalais ont réussi à glaner 5 médailles. Sur ces 5 médailles, les 2 en or ont été dé- crochées par Léa Buet (-52 kg) et Abderahmane Diao (-90 kg). Monica Sagna (+78 kg) s’est offert l’argent. Libasse Ndiaye (-100 kg) et Georgette Sagna (+78 kg) se sont consolés avec la médaille de bronze. Au classement général par équipes, le Sénégal occupe la 3m n place avec 2 médailles d’or, derrière la Tunisie (4 médailles d’or) et l’Algérie (3 médailles d’or).

Après Tunis, les athlètes sénégalais sont en préparation l’Open d’Alger, prévu le week-end prochain.

