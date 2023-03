Pour le compte de la 20e journée du championnat de première division marocaine ce mardi, le Wydad Athletic Club a battu Ittihad Tanger sur le score de 3-0 avec un doublé de son attaquant sénégalais.

Le WAC revient à deux points du leader AS FAR Difaa El Jadida. Grâce à sa victoire obtenue devant Ittihad Tanger dernier du championnat ce mardi sur sa pelouse du stade Mohamed V, les champions d’Afrique en titre reviennent dans la course pour le titre de champion du Maroc.

Auteur d’un doublé (5e et 26e), Bouly Junior Sambou avait montré la voie à son équipe qui corse l’addition à la 33e par l’intermédiaire d’Ounajjem. En une mi-temps, le score a été scellé. Le Wydad remporte ainsi une victoire précieuse et peut remercier son avant-centre sénégalais qui par ailleurs inscrit son neuvième but en 15 matchs de Botola Pro disputés cette saison.

Well Done Guys 🙌 Important 3 points after an eventful game. Now focus on the big challenge in a few days 🔴⚪️#DimaWydad pic.twitter.com/hPLgetGOLP — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) March 14, 2023

