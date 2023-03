Avec un but de Bamba Dieng, Lorient a pris le dessus sur Troyes (2-0), ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Mais l’attaquant sénégalais a été remplacé sur blessure.

Sans victoire sur ses deux derniers matchs, le FC Lorient a profité de la réception de l’ESTAC Troyes, dimanche après-midi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, pour retrouver le succès. Les hommes de Régis Le Bris se sont imposés sur le score de 2 à 0, avec notamment une réalisation de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng dès la 8e minute de jeu. Cette victoire permet aux Merlus de remonter à la 8e place.

Inquiétude pour Bamba Dieng

S’il a rapidement permet à son équipe de prendre mes devants de la rencontre d’une frappe reprise en deux temps, pour son premier but en Ligue 1 avec Lorient, l’attaquant sénégalais de 22 ans n’aura duré qu’une mi-temps sur la pelouse du Moustoir. En effet, l’ancien joueur de Marseille n’est pas revenu des vestiaires après la pause, à cause d’une blessure dont l’exactitude et l’étendue reste inconnue.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗶𝗿𝗲 ! 🙌🟠⚫️ 𝙵𝙲 𝙻𝚘𝚛𝚒𝚎𝚗𝚝 𝟸 – 𝟶 𝙴𝚂𝚃𝙰𝙲 𝚃𝚛𝚘𝚢𝚎𝚜 ⚽️ Bamba Dieng, Stéphane Diarra pic.twitter.com/5IDCVESIUh — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 12, 2023

wiwsport.com