Avant la finale de la CAN U20 de ce samedi entre le Sénégal et la Gambie, Kalidou Koulibaly a lancé un message fort aux Lionceaux.

Dans sa meilleure période actuellement, le football sénégalais peut encore une fois se retrouver sur le toit de l’Afrique avec un titre. Après la CAN 2022, le Beach Soccer et le CHAN, le Sénégal est en quête d’un autre titre de champion d’Afrique dans la catégorie U20. Ce samedi, les hommes de Malick Daff vont affronter la Gambie dans un match derby pour la finale de cette édition 2023. Ils peuvent compter sur le soutien du capitaine de l’équipe nationale A qui leur a transmis un message d’encouragement.

« Demain est un grand jour pour vous, pour nous et pour tout le peuple sénégalais. La finale de la CAN U20 est un titre qui nous échappe depuis plusieurs années, mais nous savons que vous êtes capable de le faire. Nous sommes tous derrière vous, tout le peuple sénégalais est derrière vous, tout les Lions sont derrière vous. Nos prières vous accompagne, qu’Allah vous accompagne demain (aujourd’hui) lors de la finale. J’espère que vous arriverez à nous ramener ce titre à la maison (…) Ce sera un match très difficile contre nos frères gambiens. En tout je sais que vous êtes capable de le faire et j’espère que demain le titre sera entre vos mains et que vous le ramènerai sur les terres sénégalaises. Bon match à vous , Ndam rek, Força Sénégal » a déclaré Kalidou Koulibaly dans une video postée par la Fédération Sénégalaise de Football .

Message du capitaine des lions @kkoulibaly26 à l’endroit des lionceaux qui jouent ce samedi la finale de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. #MankoWutiNdamli #TotalEnergiesAFCONU20 pic.twitter.com/LxtH5qwL6X — FSF (@Fsfofficielle) March 10, 2023

