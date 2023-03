Avec 5 buts, le jeune milieu de terrain a terminé meilleur réalisateur de la CAN U20.

L’Équipe Nationale du Sénégal des moins de 20 ans a brillé ce samedi en remportant la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, une toute première dans l’histoire du football sénégalais. Et c’est en partie grâce à Pape Demba Diop. S’il est resté muet lors de la finale contre la Gambie (2-0), le milieu de terrain a impressionné depuis le début du tournoi.

Il a en effet terminé meilleur buteur de la compétition, avec cinq réalisations. Une première pour un Sénégalais depuis l’édition 2019, lorsque Youssouph Badji et Amadou Dia Ndiaye terminaient co-meilleurs buteurs de la compétition, avec trois buts chacun. Avec sa brillante CAN, Pape Demba Diop pourrait donc bénéficier plus de temps jeu à Zulte-Waregem.

