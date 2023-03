Auteure d’un sans-faute depuis le début de la compétition, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a tenu son rang en finale de la CAN de la catégorie en surclassant la Gambie (2-0), au terme d’un derby très rugueux. Les Lionceaux de Malick vengent leurs ainés de 2015, 2017 et 2019.

Le Sénégal, en pleine bourre depuis un peu plus d’un an, vient de décrocher un nouveau trophée au ballon rond pour continuer de briller plus que jamais tout au-dessus du football du Continent Noir. En effet, après le sacre de Sadio Mané et consorts en février 2022, celui d’Al Seny Ndiaye et ses partenaires de Beach Soccer en octobre 2022 puis le trophée au CHAN 2023 en Algérie, c’est au tour de l’Equipe Nationale U20 de décrocher le premier trophée continental de son histoire en dominant en finale la Gambie (2-0).

Une équipe en parfaite confirmation

Avec ce titre, la formation de Malick Daf a mis fin à trois échecs d’affilée en finale (2015, 2017 et 2019). Un triomphe qui a pu faire découvrir à une partie du grand public des joueurs bourrés de talent comme Lamine Camara, qui n’est plus vraiment a présent, Pape Demba Diop, Souleymane Faye, le gardien Landing Badji, pour ne citer que ceux-là. Et si les Lionceaux ont décroché ce trophée, c’est parce qu’ils ont démontré que leur parcours depuis l’entame de cette compétition n’avait rien de commun avec le hasard.

Samba Diallo et ses partenaires ont débuté brillamment cette finale. Et face à des Gambiens qui ont eu un parcours pour le moins similaire, il fallait se montrer létal, vigilant et solide. Ce dernier mot, c’est exactement ce qu’a montré Babacar Ndiaye qui, sur un superbe tacle proche de la surface sénégalaise, a lancé la fusée Souleymane Faye, à l’origine de la première incursion sénégalaise dans la surface gambienne (5e). Comme quoi, le match ne pouvait pas mieux démarrer pour un Sénégal bien en place dans tous les secteurs.

Dès la 7e minute, les Lionceaux parvenaient à ouvrir la marque grâce à une tête à bout portant de Souleymane Faye, qui profitait d’abord d’un joli débordement de Pape Amadou Diallo puis d’un excellent centre d’Amidou Diop. Un signe que la Gambie n’avait pas encore affronté la meilleure attaque du tournoi. Après ce but, les Sénégalais ont laissé volontiers le ballon aux Young Scorpions, tout en se montrant incisifs sur les contre-attaques, à l’image de ses opportunités de Souleymane Faye (29e) et Lamine Camara. Mais le score restait à 1-0 à la pause, malgré les quatre tirs cadrés dans les 45 premières minutes.

Mamadou Camara assomme les Gambiens

Au terme d’une première période à son avantage, tant au tableau d’affichage que dans le jeu, malgré une possession en faveur de son adversaire, le Sénégal entamait le second acte avec les mêmes intentions, et rien n’allait s’arranger pour la Gambie, bien au contraire. Si Souleymane Faye et Pape Demba Diop ont manqué de peu de faire le break (54e), Mamadou Lamine Camara sera présent au bon endroit au bon moment pour le faire. Sur un corner absolument bien tiré par Lamine Camara, Souleymane Faye prolonge avec sa tête, qui trouve celle de Mamadou Camara. Dampha est battu (2-0, 56e). Parfaitement battu par le géant de la RS Berkane.

Les Lionceaux tentaient alors de gérer leur avance, après avoir coupé les pieds des Gambiens. Avec réussite. Complètement assommés les Young Scorpions n’étaient pas loin de couler à plusieurs reprises. Mais pour le Sénégal, il ne fallait pas compter sur le manque de réussite de Samba Diallo. L’ailier du Dynamo Kiev avait à deux reprises la balle du 3-0, notamment à la 76e après un joli enchaînement, contrôle poitrine, retourné, mais une frappe qui frôle le cadre, à l’image de ce tir contré deux minutes plus tard (78e). Le 2-0 suffit pour le plus grands bonheur de ses cracks qu’on attend vivement au mois de main prochaine en Indonésie, pour la Coupe du Monde.

wiwsport.com