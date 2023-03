Les Mauves peuvent clairement rêver d’un exploit. Avec un Moussa Ndiaye impressionnant, Anderlecht a obtenu un nul jeudi sur son terrain (1-1) en huitième de finale aller, grâce à un sublime but d’Anders Dreyer.

Tous les espoirs sont permis pour le Royal Sporting Club Anderlecht. Parvenus à décrocher le match nul 1-1 lors de la réception de Villarreal ce jeudi soir à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conférence, les Mauves ont maintenu intactes leurs chances d’aller obtenir au Stade de La Ceramica une qualification pour les quarts de finale de la compétition dans une semaine. D’autant plus que Moussa Ndiaye et ses partenaires ont montré un visage conquérant.

Pour affronter le vainqueur de la Ligue Europa en 2021, l’entraîneur d’Anderlecht Brian Riemer avait choisi de titulariser au poste d’arrière gauche Moussa Ndiaye. Et pour le moins que l’on puisse dire c’est que ce chois a donné beaucoup de raison au technicien danois, tant le jeune international sénégalais s’est montré très solide dans son couloir et a repoussé plusieurs assauts des partenaires de son compatriote Nicolas Jackson, avant de sortir pour des crampes à la 86e.

Un peu timorés en première période, les Mauves ont été logiquement menés à la pause sur un but de Trigueros, à la conclusion d’un centre parfait de Chuekwueze (28e). Anderlecht est ensuite monté en puissance en seconde période, et a littéralement dominé les Espagnols. Une domination confirmée par un but exceptionnel d’Anders Dreyer pour égaliser à la 57e. S’ils ont bien obtenu d’autres occasions pour prendre l’avantage, les Belges se contenteront d’un valeureux nul (1-1).

wiwsport.com