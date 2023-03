Après une victoire au match aller, le Bayern Munich a refait le coup au retour, s’offrant un PSG inefficace et puni par ses erreurs (2-0). Sadio Mané et ses partenaires seront au rendez-vous des quarts.

Une fois n’est pas coutume, le Bayern Munich est en quarts de finale de Ligue des Champions. Vainqueur au Parc des Princes sur la plus petite des marges lors de la manche aller, les hommes de Julian Nagelsmann ont réussi à éviter la surprise en remportant le match retour des huitièmes de finale avec un meilleur score face au Paris Saint-Germain (2-0), mercredi soir dans un antre de l’Allianz Arena plein à craquer. Eric Maxime Choupo-Moting et Serge Gnabry sont les buteurs des Allemands.

Le Bayern Munich a souffert, notamment en première période, mais les Bavarois n’ont pas laissé échapper leurs meilleures opportunités de doucher Paris. Lors de la première mi-temps, les coéquipiers de Lionel Messi passaient tout près de refaire leur retard. Après une grosse erreur de relance du portier bavarois Yann Sommer, Matthijs De Ligt sauvait miraculeusement devant son but. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score vierge qui n’arrangeait pas les Parisiens.

Les hommes de Galtier allaient prendre un gros coup sur la tête à l’heure de jeu. Verratti perdait le ballon devant son rectangle. Goretzka remettait intelligemment à Choupo-Moting, qui n’avait plus qu’à conclure et crucifier ses anciennes couleurs (1-0, 61e). L’attaque du PSG ne parvenait pas à bouger cette équipe bavaroise, qui manquait de tuer le match à plusieurs reprises. L’homme le plus dangereux côté parisien s’appelait Sergio Ramos, qui obligeait Sommer à un magnifique arrêt.

Le Bayern confirmait ensuite sa qualification pour les quarts de finale de la compétition lorsque Gnabry trompait Donnarumma sur un assist de Cancelo (89e). Monté en fin de match, Mané pensait clôturer la soirée bavaroise en beauté, mais était signalé hors-jeu. Pour le PSG, il faudra se consoler avec la Ligue 1. Caramba, encore raté !

