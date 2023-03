L’épilogue du combat entre Reug Reug et Sa Thiès a fait rejaillir le débat sur la suppression ou non de la règle des « 4 appuis » et l’instauration de l’arbitrage vidéo (VAR). Les journalistes spécialistes en lutte nous donnent leur point de vue sur ces sujets.

Journaliste au quotidien Source A, Pape Djibril Gaye milite pour une amélioration de la règle des « 4 appuis ». Après avoir rappelé l’origine de la règle qui a été instauré pour éviter qu’un lutteur ne soit roué de coups alors qu’il se trouve par terre, il propose de chronométrer le temps pour une certaine durée afin de permettre au lutteur de se relever très vite au risque de perdre son combat.

Pape Djibril Gaye (Source A) : « Il faut améliorer ce règlement comme dans les autres sports de combat… »

« Dans certain sport de combat, si un combattant est à terre pendant un certain temps et qu’il n’arrive pas à se relever, on arrête le combat et on donne la victoire à son adversaire. Donc je préconise qu’on améliore le règlement en faisant de telle sorte qu’un lutteur qui se met à quatre appuis puisse bénéficier de 5 secondes pour se relever. S’il ne se relève pas, il perd le combat. C’est mieux que de voir les combats se terminer sur la règle des « 4 appuis ». Je pense qu’il faut donner une seconde chance aux lutteurs quand ils tombent à « 4 appuis » par erreur alors qu’ils étaient en position pour gagner le combat » explique t’il.

Assane Gueye (Record) : « Retirer le règlement des « 4 appuis » serait dangereux pour l’intégrité physique des lutteurs »

Son confrère du journal Record Assane Gueye quand à lui, pense qu’il faut laisser intacte ce règlement pour protéger l’intégrité physique des lutteurs. « Si vous vous rappelez bien, il y’avait le cas du lutteur Ouza Sow qui avait fait 4 appuis et avait subi plusieurs coups de son adversaire. C’était un précédent dangereux et c’est depuis que le CNG a décidé qu’avoir quatre appuis au sol est synonyme d’une chute. Je ne pense pas qu’il soit une bonne idée de retirer ce règlement parce qu’il y’a des risques pour l’intégrité physique des lutteurs » a confié le journaliste du quotidien sportif Record.

Par ailleurs les deux publicistes sont d’accord sur le sujet concernant l’instauration de la vidéo arbitrage communément appelée VAR. Ils pensent tous deux que ce serait une excellente idée de permettre aux arbitres de pouvoir consulter les images avant de donner un verdict dans certains combats à polémique. « Le CNG est en train d’étudier cela. Ils sont entrain de mettre en place une plateforme audiovisuelle pour aller vers la VAR. Mais c’est quelque chose qui demande beaucoup des moyens et le CNG n’a pas tous les moyens nécessaire pour le moment » a indiqué Assane Gueye.

« La VAR est devenu une nécessité dans le sport moderne »

Abordant dans le même sens, Pape Djibril Gaye veut surtout que la VAR soit instaurer pour permettre à la lutte de passer dans une autre dimension, plus moderne. « Je dirai oui ! Les acteurs commencent à réclamer l’installation de la VAR qui est devenu une nécessité dans le sport moderne. Il y’a Gris Bordeaux qui a déclaré dernièrement que le CNG devrait penser à cela. On a vu ce que la VAR a réglé dans les autres discipline, donc pourquoi la lutte ne devrait pas se conformer à cela. Presque la moitié des combats finissent sur des recours ou le CNG est obligé de casser le verdict donné en amont par l’arbitre. Alors que s’il y’avait la VAR, les arbitres allaient se concerter après visionnage des images avant de désigner le vainqueur … » ajoute M. Gaye.

Wiwsport.com