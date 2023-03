Content de la notoriété et du prestige que le Tournoi de Dakar gagne d’édition en édition, le co-directeur du Sénégal World Tennis Tour, Baïdy Dieng, s’est confié à Wiwsport. Il est notamment revenu sur le niveau de la compétition. La deuxième semaine de ce Tournoi International de Tennis Junior de Dakar a marqué la première édition du J60 ou J4. Niveau qui attise l’affluence de la crème de ce sport chez les juniors.

« Nous avons accueilli la crème de la crème… »

« C’est la crème de la crème qui était là ! Dès la première journée, on a eu droit à une affiche digne d’une finale entre le jeune américain d’origine camerounaise et l’Italien Capacci qui l’a d’ailleurs finalement remporté. Un match dramatique pendant trois heures scellé par un tie-break. C’est une bonne chose qu’on ait eu le passage de ce jeune américain qui est numéro 260 mondial et il a même été champion en doubles au tournoi des ‘’Petits As’’, en France. Pour rappel, ce tournoi des super doués (13-14 ans) de tennis au sud de la France chaque année ; tous les grands sont passés par là, Nadal, Djokovic ou encore Gasquet »

« On a eu pour cette édition, le petit Moïse Kouamé (14 ans), un Français d’origine ivoirienne, lui c’est le meilleur 2009 de France. Il était tête de série n°2 lors de la première semaine et pour cette deuxième, il était tête de série n°5. Son grand-frère qui a aussi 16 ans, Mika Kouamé est un autre prodige, il y a eu aussi le jeune Marocain, Yazid Lahjomri (Tête de série n°2 sur cette 2e semaine), vraiment la crème de la crème quoi. Les jeunes sont venus parce que pour cette J60, il y avait deux fois plus de points que d’habitude ».

« Le Sénégal a été au rendez-vous avec notamment Carla Grignac et Zoheir Fardoun »

« Chez les filles, la Tunisienne Ben Ezzedine, tête de série la première semaine n’avait pas bien joué et a été battue par Carla Grignac. Mais pour cette deuxième semaine, elle s’est rectifiée pour prendre sa revanche face Carla. D’ailleurs, on a eu au passage une bonne participation sénégalaise durant ces deux semaines. Zoheir Fardoun a été la grande surprise de cette édition. Il a eu à battre des adversaires qu’on n’aurait pas imaginés pour dire combien il a progressé. Il est 2007 et il continue à progresser. Il y a eu aussi Pape Momar Gueye, Riyad Hoballah… Bref, des jeunes qui ont participé pour apprendre, mais ils ne sont pas encore dans le rythme de la préparation et la compétition de haut niveau… ».

« Il y a eu une belle affluence parce que les jeunes viennent chercher des points »

« L’autre grande performance à signaler au-delà de la qualité des joueurs qui étaient en lice, c’est le taux de participation. Pour cette première, les tableaux étaient pleins et cela il faut le dire haut. Il y a eu une forte affluence parce que les jeunes viennent chercher des points. Et quand il y a deux fois plus de points, les gens viennent en masse. En termes d’organisation, nous avons gagné une excellente réputation. Nous recevons des feedbacks positives et c’est très important. Puisque l’ITF réalise à son niveau des rapports et des sondages auprès des joueurs, des accompagnants. Ils vont faire une évaluation et sauront certainement apprécier ce qui se fait ici ».

« C’est le même comité d’organisation depuis la première édition »

« Nous avons la même équipe depuis la première édition. C’est le même comité d’organisation. Ce sont les mêmes têtes qui sont là et nous continuons de travailler péniblement pour que tout se passe bien. Nous avons gagné en expérience et les gens qui viennent, les jeunes comme les accompagnants, semblent satisfaits de notre travail. Maintenant au niveau de l’arbitrage, il y a une nette progression bien qu’il y a encore quelques contestations parce qu’il y a pas, par exemple, l’arbitrage par vidéo, mais on travaille à offrir ce qu’il y a de mieux à ce niveau. On continue la formation des arbitres et on s’améliore dans ce domaine aussi ».

« Nous avons en tête d’organiser deux semaines de J4 en février prochain »

« Maintenant, la question qu’on se pose au niveau interne pour la prochaine édition de février, c’est d’organiser deux semaines de J60 ou J4. Nous voulons organiser deux semaines de J4. De ce fait, on aura des tableaux remplis et une belle affluence des jeunes qui viendront de partout à travers le monde pour gagner des points. Nous avons intérêt à ce que les tableaux se remplissent parce qu’il y aura plus de gens et plus de demande »

Depuis trois ans, Dakar s’est imposé dans le calendrier de l’année civile avec notamment deux périodes de compétition. Après la première série de deux semaines qui se déroulent entre février-mars, une deuxième et historiquement s’offre aux amateurs et aux jeunes tennismen dans la période d’octobre-novembre. Pour rappel, le Tournoi International de tennis junior en est à sa 6e édition.

wiwsport.com (Par Jean Joseph)