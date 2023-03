En même temps qu’il y a eu la traditionnelle réunion de sécurité d’avant-combat, mercredi 1er mars 2023, au CNG, ce dernier a également entendu les staffs des deux camps : celui de Sa Thiès et celui de Reug Reug.

Et, après ce qui s’est passé lors du dernier face to face, les deux camps ont été prévenus par le CNG qui compte être intransigeant par rapport aux mesures de sécurité. « Les deux staffs ont bien entendu ce que leur a dit le CNG. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et les conséquences pourraient être fâcheuses pour le lutteur ou son camp qui tenterait d’avoir un certain comportement le jour du combat. Les sanctions pourraient être très sévères », nous confie une source qui a assisté à la réunion.

