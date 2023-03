Grâce à une victoire à l’arrachée (1-0) contre le Bénin, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN U20, en même temps que pour la prochaine Coupe du Monde, en Indonésie.

Comme sur des roulettes. Les Lionceaux ont accomplie leur mission. Les poulains de Malick Daf ont arraché la victoire au Stade International du Caire ce jeudi après-midi contre le Bénin (1-0), suffisant pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Contre une équipe béninoise valeureuse, les Lionceaux s’en sont remis à leurs qualités techniques et individuelles pour forcer la situation.

Samba Diallo et ses partenaires signent une quatrième victoire de rang dans cette compétition sans concéder le moindre but. Ils affronteront lundi le vainqueur du quart de finale entre le Congo et la Tunisie. Les cracks Sénégalais sont d’ores et déjà assurés d’emmener le Sénégal en Coupe du Monde de la catégorie, pour la quatrième fois de l’histoire, après 2015, 2017 et 2019, alors qu’on n’y était pas en 2021.

Les Lionceaux longtemps tenus en échec

Après avoir écrasé tout sur leur passage durant la phase de groupes, les Lionceaux ont connu cette fois-ci de grandes difficultés à faire leur jeu, mais ils ont eu le mérite d’insister. Sans leur géant milieu de terrain défensif Mamadou Lamine Camara, qui était incertain pour ce match et qui a finalement démarré sur le banc, le Sénégal a dû s’accrocher longtemps à l’intensité des Béninois dans les duels et à la combativité.

Dans leur habituel schéma tactique en 4-4-2, les joueurs de Malick Daf ont pris une légère possession du ballon avec un pressing intense pendant plusieurs minutes dans la première période. Mais les Béninois, qui ont rarement inquiété la défense sénégalaise, ont exprimé leur potentiel et leur solidarité pour faire douter les Sénégalais. Les Lionceaux auront perdu plusieurs fois le ballon et il leur a été très difficile de faire le jeu qu’il leur fallait. Au terme d’une première période sans de véritables occasions, à part une frappe écrasée de Samba Diallo (41e), les deux équipes se quittaient logiquement sur un score nul et vierge.

Samba Diallo, enfin

Revenus des vestiaires bien plus incisifs, les Sénégalais ont remporté les duels, notamment au milieu de terrain où les Béninois ont commencé à s’éteindre au fil de la rencontre. Lamine Camara, Djibril Diarra et Pape Demba Diop ont facilement pu trouver le trio offensif et ainsi pu déséquilibrer le bloc très compact béninois. Ce qui a notamment fait reculer les joueurs de Mathias Deguenon, qui commettaient des fautes dans leur moitié de surface, puis Lamine Camara et Samba Diallo se montrent précis.

Sur un coup-franc obtenu par lui-même à une vingtaine de mètres du but d’Abdoul Aziz Rahman Karim, le désormais ancien pensionnaire de Génération Foot se charge de cuir et délivre une frappe tendue vers la tête de son capitaine Samba Diallo qui, comme à la piscine, plonge pour mettre son coup de tête. Un mauvais marquage fatal aux Béninois et une claquette qui permettait aux Sénégalais de débloquer enfin la situation en début de seconde période (51e), grâce à leur capitaine très remuant malgré sa blessure à la cuisse droite et qui marque son premier but dans cette compétition.

Samba Diallo, qui joue visiblement avec une blessure à la cuisse 😳🇸🇳#TotalEnergiesAFCONU20 pic.twitter.com/IZyZTIJQZT — wiwsport (@wiwsport) March 2, 2023

Les Lionceaux ont ensuite géré tranquillement face à une équipe qui ne se créera véritablement pas d’occasions pour aller arracher le nul. Samba Diallo était même très proche de faire le break après un énorme cafouillage dans la surface béninoise et une récupération de Souleymane Faye. Mais la frappe du capitaine sénégalais trouvait la transversale et ensuite la ligne de but (67e). De même que Samba Diallo, Pape Amadou Diallo était également proche de marquer le 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Si tout n’a pas été parfait dans le contenu, les Lionceaux peuvent se targuer de leur solidité et du fait d’être en demie et entretiennent le rêve d’un premier sacre dans une Coupe d’Afrique des Nations U20.

wiwsport.com