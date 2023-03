Bamba Dieng était un joueur plein de promesses pour l’OM. Cependant, son aventure phocéenne a pris fin cet hiver avec son transfert à Lorient. Néanmoins, son départ aurait dû avoir lieu l’été dernier et Leeds, par le biais de son président, s’est livré sur son cuisant échec.

Il a été le tube de l’été 2022 et de l’hiver 2023 à l’OM, mais pas pour ses performances sportives. En effet, alors qu’il était surnommé à ses débuts avec le club phocéen comme étant le « nouveau Didier Drogba », Bamba Dieng est devenu bien plus discret la saison dernière et a même été poussé vers la sortie par le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria. Finalement, Dieng a quitté l’Olynpique de Marseille pour le FC Lorient cet hiver.

Dieng est à Lorient, mais devait rejoindre Leeds ou Nice, le transfert de Bamba Dieng aurait pu et surtout dur se dérouler à la dernière intersaison. A l’occasion du dernier jour du mercato estival de 2022, Dieng allait s’envoler pour Leeds afin de s’engager avec le club anglais. Néanmoins, le Sénégalais était un temps resté à l’aéroport en raison d’un revirement de situation et d’un transfert en faveur de l’OGC Nice, qui est tombé à l’eau au tout dernier moment.

Leeds n’était pas prêt pour son échec avec Dieng

Président de Leeds, Andrea Radrizzani s’est confié à DAZN et dans des propos rapportés par TMW sur le surprenant échec des Anglais pour le transfert de Bamba Dieng. « Ce marché a été fou. Le dernier jour, nous avons obtenu Bamba de Marseille, j’ai même fait un tweet, mais ensuite il n’est pas descendu de l’avion. Je demande à Orta ce qui s’était passé et il me dit qu’il ne voulait pas partir, finalement il va à Nice et nous anticipons l’arrivée de Gnonto qui n’était prévue que pour janvier. Dieu merci, je suis très fier de lui. Puis Bamba n’a pas passé les visites avec Nice et est resté à Marseille ».

