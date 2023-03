Le Sénégal compte sur lui pour devenir le prochain « Sadio Mané ». Ainsi, il a fait du double ballon d’or son idole. Samba Diallo s’est confié sur les qualités footballistiques de Mané qu’il aime.

Le capitaine de la sélection U20 qui fera face au Bénin en quart de finale, ce jeudi à 14h Gmt, a répondu aux questions des fans recueillis sur la page de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Son club de rêve, ses ambitions pour l’équipe nationale, le football local sénégalais, Samba Diallo a fait le tour.

On te compare souvent à notre légende Sadio sur le physique et la façon de jouer, qu’est ce qui t’inspire sur lui ?

J’aime beaucoup sa façon de jouer. Sa vitesse, ralentir devant l’adversaire pour le dribbler et accélérer ensuite, j’aime beaucoup. En plus de ses actions sociales.

Tes objectifs dans ta carrière professionnelle et ton club de rêve ?

J’aimerais jouer dans les grands clubs au monde comme mon idole. Je sais que le travail pourra m’y mener. Mes deux clubs de rêve sont le FC Barcelone et l’Olympique Marseille.

Es-tu prêt à sortir le grand jeu en tant que leader technique comme le fait Sadio Mané ?

Je suis là pour ma nation. Je ferais tout pour l’équipe et le Sénégal. Je donnerais tout de moi pour rendre heureux mon peuple. Je le fais avec le cœur. Le drapeau symbolise beaucoup pour moi et l’équipe. Nous le respectons et le défendons.

Comment trouves-tu le football sénégalais ?

Nous avons tous constaté la bonne progression du football sénégalais. Le championnat local regorge de bons joueurs qui méritent d’être valorisé partout en Afrique voire le monde.

Ton dernier mot

Que les sénégalais multiplient les prières pour nous. Qu’on puisse atteindre notre objectif ici en Egypte qui est de rentrer avec le trophée au Sénégal.

Le capitaine des lionceaux Samba Diallo répond à vos questions. #AskSamba 👇 pic.twitter.com/sU04Sd2B5G — FSF (@Fsfofficielle) March 1, 2023

