Il n’y a pas eu de match entre Arsenal et Everton. Les Toffees et leur international sénégalais Idrissa Gana Gueye ont été sévèrement corrigés 4-0 par les Gunners mercredi soir en match en retard de la 7e journée de Premier League.

Déjà battu par Aston Villa (0-2) lors de la dernière journée, Everton comptait sur son match en retard de la 7e journée de Premier League pour se reprendre et ainsi tenter de sortir de la zone rouge. Mais c’était sans compter sur un Arsenal qui n’avait d’autres intention que de gagner pour prendre un peu plus d’avance en tête du classement. Les hommes de Frank Lampard ont été complètement surclassés.

Les Londoniens ont remis les choses en ordre sur leur pelouse grâce à Bukayo Saka (40e), Gabriel Martinelli (45e+2 et 80e), qui profitait d’une très mauvaise passe en retrait d’Idrissa Gueye pour inscrire le 2-0, et Martin Odegaard (71e). Ils prennent ainsi 5 longueurs d’avance en tête du classement sur Manchester City et croient plus que jamais à un possible sacre. Everton reste premier relégable.

