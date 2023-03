C’est une très grosse performance. Sheffield United, qui a réalise une belle saison en Championship, avec une deuxième place actuellement, s’est qualifié pour les quarts de finale de Coupe d’Angleterre. Les Blades, longtemps résistants, se sont offert le scalp de Tottenham à l’issue du temps réglementaire, à l’occasion du cinquième tour.

Préféré sur le banc par son entraîneur pour démarrer cette rencontre, Iliman Ndiaye a fini par être le grand artisan de la victoire de Sheffield United. Alors qu’il restait sur huit matchs d’affilée sans marquer ou faire une passe décisive, l’attaquant sénégalais de 22 ans a mystifié la défense des Spurs pour inscrire l’unique but de ce succès à la 79e.

United are into the Quarter-Finals of the @EmiratesFACup! 🔥⚔️ #SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/hvKXvYjFgm

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 1, 2023