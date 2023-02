La pilule ne passe pas. Sévèrement corrigée (4-0) par le Sénégal en troisième et dernière de matchs de poules occasionnant son élimination dès la phase de groupes de la CAN U20, l’Égypte ne disputera pas les quarts de finale de cette compétition qui se joue sur ses terres. Animé sans doute par cette grosse désillusion après l’élimination précoce de jeunes pharaons, Ehab Galal, entraîneur des gardiens de but par ailleurs membre du staff de la sélection des moins de 20 de l’Égypte accuse ses adversaires en l’occurrence le Nigeria et le Sénégal d’avoir utilisé des joueurs beaucoup plus âgés.

« La plupart des équipes africaines ont des joueurs qui dépassent l’âge requis pour être apte à jouer cette compétition. Ces équipes comptent de nombreux joueurs avec de faux âges. Le gardien sénégalais, par exemple, semble plus âgé, ainsi que le joueur numéro 3 du Nigeria qui semble être vieux, et d’autres joueurs du Nigeria« , estime le technicien qui a par la suite reconnu que la sélection égyptienne n’a pas effectué une bonne préparation. « La Coupe d’Afrique est complètement différente du Championnat arabe en termes de force, et les joueurs sont entrés tardivement dans le tournoi, d’autant plus que l’équipe nationale n’a pas joué beaucoup de matches pour se préparer avant son début« , conclut-il.