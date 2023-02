Dimanche, en début d’après-midi, le Sénégal a décroché sa première victoire dans cette dernière fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde en dominant le Cameroun (89-63), sans se qualifier.

Il n’y a pas de doute que ce n’était clairement pas LE seul match à gagner, mais les Lions l’ont gagné. Tant mieux si ça leur permet de ne pas entrer dans une crise beaucoup plus profonde et surtout éviter un naufrage total. Logiquement battus par le Sud Soudan puis la Tunisie, les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont plus au moins lavé l’affront de ces terribles désillusions en battant le Cameroun qui ne les a jamais réellement inquiétés.

Une série de deux défaites d’affilée sera donc arrêtée, comme en juillet 2022, à Alexandrie, dans la même salle. Et il a fallu un sursaut d’orgueil, un bon sursaut d’orgueil : principalement dans la deuxième mi-temps. Devant au premier quart-temps (9-16), les Lions ont levé le pied dans les dernières minutes du second quart-temps. Ce qui a plutôt permis à des Camerounais domptables de limiter la casse, en revenant à cinq points juste avant la pause (34-39).

Puis on a revu du mieux, beaucoup mieux même de la part des Sénégalais lorsque les deux équipes sont revenues des vestiaires. Il n’a pas pris du temps à Brancou Badio et ses partenaires pour creuser l’écart, grâce à une bonne justesse qui a été complètement perdue lors des deux premiers matchs. Comme quoi, il faut aussi de la réussite dans de tels rendez-vous. Ainsi, le Sénégal passait à +15 au troisième quart-temps (48-63e).

Pour le dernier acte, malgré un léger mieux pour le Cameroun, qui a réussi à recoller à six points à cinq minutes de la fin, les Lions n’ont pas abdiqué et ne se sont jamais laissés impressionnés par leurs adversaires. Quel dommage qu’on n’a pas vu ce visage précédemment dans ce tournoi. À l’arrivée, le Sénégal s’impose correctement pour au moins sauver l’honneur car la qualification à la prochaine Coupe du Monde est morte.

