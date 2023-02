Sur la trentaine de tableaux au menu du 3eme Challenge de Saly-Grand Prix Terrou-Bi en judo, samedi passé, Français et Sénégalais se sont partagés de façon équitable les différents podiums. Ça sent bon pour la détection locale en direction des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOI) Dakar 2026.

Il est vrai que le côté découverte pour les non-initiés au judo était vraiment mis en avant en tenant la compétition en plein air plus précisément au niveau du terrain, de basket de Saly faisant face à la mairie de ladite localité, samedi dernier. Mais force est de reconnaître tout de même qu’une infrastructure adaptée type de salle fermée dédiée pour la cause serai plus adapté pour un Challenge Saly-Grand Prix Terrou Bi en recherche de notoriété. Ce tournoi qui, du reste, réunit exclusivement les petites catégories allant des cadets aux minimes en passant par les benjamins.

Ce Challenge de Saly-Grand Prix Terrou Bi ayant vu la participation ce week-end de deux formations françaises à savoir Venelles et Nice en sus des dojos domestiques, demeure un tremplin de détection sur la route des JOJ de 2026. Il est initié par Me Dominique Gaudinière, guide de Judo Club Saly et par ailleurs Directeur de l’Education et du Coaching au sein de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA).

Record