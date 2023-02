En convoquant les deux parties antagonistes du club ce mardi, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) a trouvé un compromis pour « sauver le club ».

Le torchon a failli brulé au Cneps Excellence mais heureusement que la Ligue Professionnelle est intervenue à temps. Au coeur d’une crise interne qui a divisé le club en deux (Actionnaire majoritaire v actionnaire minoritaire), le Cneps Excellence a même vu son dernier match de championnat (13e journée v AS Pikine) être annulé par le préfet du département de Thiès par décret pour éviter un éventuel débordement puisque le dernier de Ligue 1 possédait à ce moment là deux équipes pour le même club.

Ainsi, « dans le cadre du processus de conciliation pour trouver un issue heureuse à ce différend intervenu au sein du Cneps Excellence, les parties concernées se sont réunis sur convocation de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) le mardi 21 février 2023 à 16 H 30 au siège de ladite Ligue » a fait savoir la Ligue pro dans son communiqué.

Se muant en arbitre, la Ligue a ainsi révélé qu’au terme de la rencontre, les décisions suivantes ont été convenus par les partis. M. Papa Sidy LO sera le représentant du Cneps Excellence dans les instances du Football et M. Babacar Ndiaye sera le délégue de la S.A.R.L. Concernant le management sportif, Monsieur Xavier Benchou qui est l’actionnaire majoritaire du Cneps est chargé de réunifier et de coordonner l’ensemble des effectifs (Joueurs et Staff) sous la supervision Top Management du Club. La LSFP d’informer qu’un « communiqué de presse d’accord sera fait par le Top Management ».

Actuel dernier de la Ligue 1 avec 4 points (0 victoire) , le Cneps Excellence a plus que jamais besoin de s’unir pour lancer son « opération maintien ». En match du 1er tour de la Coupe de la Ligue, l’équipe Thiéssois va d’ailleurs affronter Mbour PC ce dimanche au stade Fodé Wade. Le moment idéal pour lancer une nouvelle dynamique.

Wiwsport.com