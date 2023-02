Le Wydad Athletic Club s’est imposé contre Difaa El Jadida sur la plus petite des marques ce mardi en championnat de première division marocaine, Botola Pro.

Après l’élimination en Coupe du monde des Clubs (2e tour) et la défaite en Ligue des Champions contre la JS Kabylie, le Wydad Athletic Club retrouvait le championnat ce mardi avec la 17e journée. Sous tension et en crise, L’ex club dirigé par Wallid Regragui a décroché la victoire contre l’équipe du milieu de tableau Difaa El Jadida sur sa pelouse du stade El Abdi. Un succès important qui prolonge le séjour de Mehdi Nafti à la tête du club alors que beaucoup de supporters réclament son départ.

C’est l’international sénégalais Junior Bouly Sambou qui a ouvert le score pour le WAC à la 28e minute de jeu (0-1). L’ex joueur du Jaraaf inscrivait alors son quatrième but en 11 matchs disputés en championnat et son 6e toutes compétitions confondues. Grâce à l’unique réalisation du match, le WAC s’offre une courte et précieuse victoire en attendant la prochaine rencontre en Ligue des Champions Africaine.

Le Wydad Athletic repend provisoirement la première place du championnat.

Wiwsport.com