L’Equipe Nationale U20 a réussi son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations. Au terme d’une rencontre terne, Samba Diallo et ses partenaires l’ont emporté face au Nigeria et prennent déjà la première place du Groupe A.

Débuts réussis pour les protégés de Malick Daf. Autant peu convaincants que souffrants, les Lionceaux ont assuré l’essentiel en l’emportant face au Nigeria (1-0), à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la CAN U20, dans la Poule A. Ayant eu peu d’occasions, notamment en première période, le Sénégal s’en est remis à un but opportuniste de Souleymane Faye pour passer (déjà) devant dans son groupe après le match nul vierge entre ses deux autres adversaires, l’Egypte et le Mozambique.

Après une préparation pour le moins réussie en Tunisie, les Lionceaux avaient à cœur d’entamer de la meilleure des manières possible cette nouvelle quête d’un premier titre continental de leur catégorie. Ils ont atteint leur but, bien que cela laisse à se désirer. La domination sénégalaise dans le premier quart d’heure semblait assurée par deux occasions de Pape Amadou Diallo. D’abord sur une réclamation d’un penalty après une poussette de Solomon Agbalaka (13e), puis sur une contre-attaque éclaire qui se transforme par un manque de précision dans la passe pour trouver Samba Diallo (17e).

Néanmoins, se sont bien les Nigérians qui se procurent de la première plus grosse opportunité. Lancé en contre-attaque, Rilwanu Sarki dédouble sur son côté, sert Ibrahim Beji Mohammed qui remise pour Olamilekan Adams. Heureusement, la frappe du numéro 19 nigérian est parfaitement contrée à l’arrachée par Babacar Ndiaye (22e). Ce coup de chaud n’a pas réveillé les Sénégalais. Ils ont ensuite reculé et laissé le jeu à leurs adversaires. Les quelques bonnes séquences nigérianes mettaient souvent à mal un milieu sénégalais qui a été dominé pendant longtemps en première période.

Mais les Super Eagles Juniors en avaient trop fait pour sonner la fulgurance sénégalaise et permettre aux Lionceaux d’ouvrir le score. Malins, les Nigérians essaient de surprendre la défense sénégalaise en jouant rapidement un coup franc à l’entrée de la surface. Le tir est repoussé et le ballon revient sur Mamadou Lamine Camara qui lance la flèche Samba Diallo. L’attaquant du Dynamo Kiev fixe la défense nigériane, décale pour Pape Demba Diop qui enchaîne d’une frappe dans le sens de la course. Le gardien nigérian se couche mais repousse vers Souleymane Faye. Opportuniste, l’attaquant du CF Talavera permet au Sénégal de mener à la pause malgré une première période laborieuse.

Sans doute sonnés dans les vestiaires par Malick Daf, les Lionceaux ont mieux entamé la seconde période et se sont installés dans le camp adverse. Gêné dans la relance et sur les sorties de balles, le Nigeria a longtemps été dans l’incapacité d’avancer. Mais malgré quelques bonnes séquences, il manquait d’être plus précis dans le dernier geste et le dernier tiers pour aller inquiéter à nouveau le gardien Nathaniel Nwosu. Mais face à une équipe nigériane qui n’a jamais su monter le curseur, le Sénégal peut se passer de faire le break, malgré quelques opportunités, et se contenter donc de gérer son avance. Voilà le score restait à sa faveur 1-0. Pour une entame, c’est du sérieux.

