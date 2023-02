Le sélectionneur des Lionnes s’est exprimé juste après la débâcle des Lionnes face à Haïti en barrages du Mondial Féminin.

Fin du rêve pour l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Si elles ont connu la joie de jouer avec la sélection pour la première fois hors du Continent noir, les Lionnes ne reviendront pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande l’été prochain pour disputer une première Coupe du Monde. La faute à Haïti qui leur a terriblement barré la route en demi-finale des barrages (0-4). Le sélectionneur est revenu sur ce lourd revers.

« On a bien préparé ce tournoi. Nous étions en regroupement depuis quelques mois. Mais aujourd’hui nous avons perdu, lourdement. C’est la première fois sur les quatre ou cinq dernières années que mon équipe prend ce genre de score. C’est l’apprentissage du haut niveau. On a vu ce qui nous sépare de ce très haut niveau. On félicite Haïti. On va continuer à travailler. On a une équipe jeune », a déclaré Mame Moussa Cissé.

