Logiquement battues 4-0 par une équipe haïtienne supérieure, les Lionnes ne se qualifieront pas pour la prochaine Coupe du Monde Féminine.

Le doux rêve s’est dissipé. Auteure d’une année 2022 remarquable, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’était découverte de l’appétit et comptait s’inviter à la prochaine Coupe du Monde Féminine pour écrire une magnifique page du football féminin sénégalais. Il n’y avait pas de calculs pour les filles de Mame Moussa Cissé : pour entretenir ce fou rêve, il fallait battre Haïti cette nuit puis le Chili en l’espace de quelques jours.

Mais avec une défense aux abois et une attaque qui n’a eu rien à se mettre sous la dent, les Lionnes se sont très logiquement inclinées face à une équipe haïtienne qui a profité avec gourmandise des offrandes sénégalaises. Dur, mais au regard du spectacle offert, si les coéquipières de Korka Fall ont su résister pendant longtemps en première mi-temps, le résultat ne relève d’aucune contestation tant Haïti a su imposer sa domination, notamment en seconde période.

Contre des Sénégalaises nerveuses dès l’entame, les Haïtiennes ont rapidement pris le contrôle du match. Mais elles peinaient cependant à trouver la faille en attaque, s’en remettant principalement à des contre-attaques qui n’arrivaient pas à bon point. Très (trop?) engagées, les Lionnes concédaient trois avertissements en moins d’une demi-heure. Mama Diop (12e), Anta Dembélé (19e) et Korka Fall (28e) voyaient toutes jaune sur des fautes dans des zones pourtant sans grand danger.

Après plus d’une heure de jeu où presque rien ne s’est passé de part et d’autres, Haïti a accéléré en fin de première période. Et si Tenning Sène n’était pas loin d’une grosse boulette en relâchant une balle dans les pieds d’une attaquante haïtienne ou encore si Marième Babou effectuait un sauvetage miraculé (35e), permettant au Sénégal de contenir le 0-0, les Lionnes se feront devancer juste avant la pause. Kethna Louis profite d’un corner de Sherly Jeudy pour ouvrir le score.

Un but cruel qui multipliait les gros défis du Sénégal dans ce match où tout restait malgré tout à jouer à la pause. Mais au retour des vestiaires, Haïti n’a pas mis du temps pour mettre fin au rêve d’un très improbable retour du Sénégal. Pénalisées par une défense totalement à la ramasse et des marquages très peu académiques, les Lionnes sombraient face à Nérilia Mondésir (0-2, 54e), puis Roselord Borgella (0-3, 64e). Cette dernière se permettra même d’aggraver la marque (0-4, 65e).

Pour autant, les filles de Mame Moussa Cissé ne baissaient pas les bras et continuaient à mouiller le maillot, pour le moins que l’on puisse dire et pour le plus bon qu’on puisse souligner. Si ç’aurait été complètement fou à cet instant de penser à une « remontada », Hapsatou Malado Diallo et ses partenaires se sont contentées de limiter la catastrophe et pourquoi pas marquer. L’attaquante de l’USPA a même eu la balle de but d’honneur, mais il ne fallait pas compter sur son manque de lucidité devant Kerly Théus (73e).

Et malgré un temps additionnel qui a ramené nos esprits au Qatar (+11 minutes), le Sénégal ne parviendra pas à marquer le premier but de son histoire « à l’extérieur » pour cette toute première hors de l’Afrique. Les Lionnes n’atteindront donc pas l’une des trois finales de ces barrages et encore moins la Coupe du Monde en Austalie et Nouvelle-Zélande. Mais au regard de leur parcours dernièrement, si elles poursuivent sur la même voie, elles pourraient bien connaître ce bonheur dans le futur.

