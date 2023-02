Ce jeudi (21 heures), l’AS Monaco va regoûter à la C3 en affrontant le Bayer Leverkusen pour le compte des barrages aller de l’Europa League.

Si le trophée peut devenir un objectif pour l’ASM, le coach Philippe Clément temporisait à ce sujet. » Il ne suffit pas d’avoir des ambitions, il faut trouver la route pour réaliser ces ambitions« , nuançait-il. Présent en conférence de presse, Krépin Diatta se voulait plus lisse en affirmant que la volonté de tous était bien évidemment de réaliser un grand parcours européen.

« Au début de cette saison, nous rêvions de Ligue des Champions, malheureusement cela ne s’est pas fait à cause de petits détails. Malgré tout nous avons l’envie de faire une grande campagne européenne. On l’a montré en phase de poules, et désormais on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. C’est l’ambition de tout le monde dans le groupe !« , a déclaré le Sénégalais devant les médias.

Ouest France