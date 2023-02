Alors que Gaziantep a mis fin à sa saison en raison du tremblement de terre en Turquie, quelques clubs veulent profiter de cette situation pour apporter leur soutien financier et s’offrir certains joueurs de l’équipe, dont Papy Djilobodji.

Du haut de ses 34 ans, El Hadji Mison Boncur Djilobodji réalise encore une très bonne saison à Gaziantep. Titulaire indiscutable et vice-capitaine de l’équipe qu’il a rejoint il y a quatre ans, le défenseur central sénégalais a participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues, marqué un but et délivré une passe décisive. Mais une situation est venue tout gâcher dans son équipe.

En effet, la Turquie est frappée par un terrible séisme depuis plus d’une semaine. Un tremblement de terre qui a fait tout arrêter, notamment dans certains clubs dans les villes les plus touchées. C’est le cas notamment à Gaziantep, dont l’équipe a décidé de se retirer de toutes les compétitions pour le reste de la saison. Conséquence, plusieurs de ses joueurs devraient partir.

De ce fait, Papy Djilobodji attire l’attention de pas mal d’écuries dans la Super Lig turque, qui souhaitent soulager le système financier des équipes qui se retirent du Championnat. En tête de cette liste, figure le leader Galatasaray. Les Sang et Or ont entamé des négociations avec Gaziantep pour s’offrir le Sénégalais. Ankaragücü et Trabzonspor sont également cités dans les rangs.

wiwsport.com