Très touché par le tremblement de terre qui guette la Turquie, Gaziantep a décidé de retirer son équipe de toutes les compétitions de football cette saison.

Après Hatayspor il y a quelques jours, c’est au tour de Gaziantep d’annoncer officiellement que son équipe ne jouera plus au football cette saison. La raison est simple : la ville est terriblement touchée par l’impressionnant tremblement de terre dans plusieurs localités de la Turquie, qui a fait plusieurs milliers de morts et de victimes depuis le 6 février dernier.

« Notre lutte continue afin de panser les plaies du séisme catastrophique qui a touché notre ville et 10 villes voisines le 6 février 2023. Après une telle catastrophe, on ne pouvait même pas parler de football. Tout d’abord, nous souhaitons la miséricorde de Dieu à nos citoyens qui sont morts dans le tremblement de terre, un prompt rétablissement à nos blessés et un prompt rétablissement à tous nos citoyens qui n’ont pas encore été retrouvés », déclare le club dans un paru ce dimanche.

Après 22 journées de Championnat, Gaziantep occupait la dixième place du classement de Süper Lig. Le défenseur central sénégalais de 34 ans et par ailleurs vice-capitaine de l’équipe, Papy Djilobodji, et ses partenaires réalisaient également une bonne saison en coupe de Turquie, puisque qu’ils avaient assuré leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, où ils devaient notamment rencontrer Sivasspor.

« Il ne semble pas possible pour notre club de poursuivre ses activités sportives dans toutes ces conditions difficiles. Avec la décision prise par notre conseil d’administration, notre Gaziantep Football Club a décidé de se retirer des compétitions de Super League et de Ziraat Turkish Cup pour cette saison 2022-2023. Nous pensons que notre ville et notre pays panseront les blessures de ce tremblement de terre dès que possible, et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus », soulignent-ils.

wiwsport.com