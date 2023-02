Des recruteurs des principaux clubs africains et internationaux rejoignent le Caire ce week-end pour le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies Egypte 2023.

Le match d’ouverture est prévu le dimanche 19 février 2023 au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 GMT). La CAF a été inondée par un nombre sans précédent de demandes de la part de recruteurs et de clubs qui cherchent à obtenir une accréditation pour l’événement. Le tournoi continue de susciter l’intérêt des recruteurs et des experts techniques de différents clubs, qui seront présents sur les trois sites.

« L’intérêt des scouts et du public international est vraiment incroyable », a commenté le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. « Mais cela ne devrait pas être une surprise pour nous et pour l’administration de la CAF, car nous savons que le football africain est en pleine ascension. Le talent est ici, en Afrique, et la Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies est une plateforme parfaite pour mettre en valeur ce talent. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux demandes des recruteurs. »