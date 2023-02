Dans les rangs de la lanterne rouge du championnat de Ligue 1 (20ème, 9 points), Ibrahima Niane va s’inscrire dans la durée avec Angers SCO. Le prêt du Lion comporte une option d’achat obligatoire.

Prêté à Angers dans les dernières heures du mercato estival par le FC Metz, l’attaquant sénégalais Ibrahima Niane, déjà titularisé à deux reprises depuis son arrivée, évoluera sous les couleurs des Scoïstes au moins jusqu’en juin 2025. En effet, Laurent Boissier, le coordinateur sportif du SCO, a révélé auprès d’Ouest-France que le prêt du joueur formé à Génération Foot était assorti d’une option d’achat obligatoire.

Ainsi, Ibrahima Niane est lié avec le club de l’Anjou jusqu’en juin 2025. « C’était une volonté de quitter le FC Metz, j’avais besoin de changer, ça fait un moment que j’étais là-bas, ça ne tournait pas comme on le souhaitait donc il fallait aller voir autre chose. Des fois, tu peux être dans un club où tout marche bien et ensuite, ça bascule. Si je ne jouais pas, c’était des choix de l’entraîneur. Donc je me suis dit que c’était peut-être la fin avec Metz, qu’il fallait aller voir autre chose », a expliqué Niane lors de sa présentation à la presse, pour justifier son départ du club lorrain. Arrivé au FC Metz en 2017, l’attaquant sénégalais aura disputé 149 matchs avec les Grenats (34 buts).

🔙☑️ – Pour Ibrahima Niane, c’est un prêt avec une OA obligatoire jusqu’en juin et un contrat de 2 ans avec Angers SCO par la suite. Concernant Faouzi Ghoulam, il a signé jusqu’en juin, sans option, mais il y a «une clause de revoyure», dixit L. Boissier. ⚫️⚪️ 🗞️ @courrierouest pic.twitter.com/DbKq8gHyQs — Incroyable SCO (@IncroyableSCO) February 8, 2023

