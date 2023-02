En plus des primes et des terrains offert aux Champions d’Afrique, le Chef de l’État a fait une annonce qui a marqué la soirée. Les clubs pourront bénéficier de l’appui du secteur privé comme public pour sponsoriser les activités du football local.

Rester dans cette dynamique de résultats positifs, c’est le vœu de l’État du Sénégal qui a félicité l’expertise locale. Dans son allocution, Macky Sall s’est réjoui des succès des entraîneurs nationaux. « Le mérite se cultive par la persévérance et la récompense est au bout de l’effort. Ce qui nous rassure et nous rend encore fier est d’avoir réaliser toutes nos meilleures performances avec nos coachs nationaux. Il y a donc du sens à poursuivre nos politiques publiques de soutien, d’équipement et d’encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive ».

Des infrastructures pour mieux se préparer aux compétitions, des conditions financières meilleures pour lutter contre la fuite des talents, telles sont les doléances des capitaines des équipes nationales (Al Seyni Ndiaye et Moutarou Baldé) appuyés par le discours d’Augustin Senghor, le chef de l’État annonce enfin la décision tant attendue pour développer le football local.

« Monsieur le président de la Fédération, j’ai entendu votre appel ainsi que celui du capitaine du Beach Soccer et Lions du CHAN sur la nécessité d’accompagner davantage le football local et le Beach Soccer également. Je demanderai au ministre des sports en liaison avec la fédération et les équipes de me proposer un programme national de soutien au football local. Qui devra intégrer l’appui du secteur privé, des entreprises publics également pour le sponsoring de notre football local afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l’État pourra appuyer directement les professionnels » a déclaré le Chef de l’État dont cette partie du discours a été fortement applaudie par l’audience.

