Il fait désormais partie des techniciens qui ont inscrit leurs noms dans les annales de la CAF. Pape Thiaw a réussi sa reconversion de la plus belle des manières : en remportant un trophée pour sa première campagne en Afrique.

Il ne faisait pas l’unanimité à la tête de la sélection locale, étant « novice » dans le cercle des techniciens sénégalais. Pourtant en 10 mois, il a construit une équipe capable de soulever le premier CHAN de l’histoire du Sénégal. Ancien international sénégalais de la légendaire génération de 2002, sa reconversion en technicien a surpris plus d’un. Peut-être pas ses anciens coachs en France ou Espagne, qui voyaient en lui un amoureux des schémas tactiques. Alors que sa première expérience comme entraîneur n’a pas eu le résultat escompté, avec NGB, Pape Thiaw avait déjà l’œil d’un expert du football local sénégalais.

Entraîneur adjoint de Feu Joseph Koto, ses notes et sa concentration sur le banc lors du tournoi COSAFA 2021 lui serviront plus tard à tenir fermement les rênes de l’équipe nationale locale. Plusieurs mois de stage au centre de Toubab Dialao lui ont permis de ratisser large et de pouvoir renouveler et adapter son équipe alors que les cadres prenaient la direction d’autres championnats. Une fuite des talents vers d’autres championnats qu’il fallait régler.

Sa qualification au CHAN est le point de départ d’une brillante carrière qu’il commence. 11 après une longue disette, le Sénégal retrouve cette compétition et pour le technicien de 42 ans depuis ce 5 février « tout peut arriver en football ». Outsider au départ, le Sénégal a taillé son statut de favori en finale remportant son premier trophée à la dernière minute d’un match décisif tout comme sa talonnade pour Henry Camara qui qualifiait le Sénégal aux quarts de finale de la Coupe du Monde 2002.

L’ancien numéro 18 a toujours voulu montrer que sa carrière ne se limitait pas seulement à cette talonnade. 20 ans après, il le réussit brillamment. La CAF l’a choisi comme meilleur entraîneur du CHAN, une compétition qu’il a maîtrisé de bout en bout.

Le génie derrière le sacre du Sénégal! 🧠 🇸🇳 Pape Thiaw remporte le titre du Meilleur Entraîneur du #TotalEnergiesCHAN2022 ! 👏 @fsfofficielle pic.twitter.com/Epe1lIIstS — MARHABA (@caf_online_FR) February 5, 2023

wiwsport.com