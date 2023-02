Victorieux en finale du CHAN devant l’Algérie (5-4 TAB), le Sénégal va empocher la belle somme de 2 millions dollars (1. 211. 538.000 FCFA) tandis que l’Algérie finaliste malheureux recevra 800.000 dollars.

Les Lions locaux ne seront pas mécontents de connaitre le pactole qu’ils viennent de gagner. Au delà de l’aspect purement sportif (premier sacre en CHAN), le Sénégal va bénéficier des largesses de la CAF qui a augmenté de manière significative (60%) la cagnotte du vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations 2023. Ainsi la bande à Pape Bouna Thiaw va amasser la somme de 2 millions dollars, soit plus d’1 millards deux cent onze millions cinq cent trente huit mille FCFA.

Défaits en finale par les Lions, les fennecs quant à eux recevront 800.000 dollars (484. 615.200 FCFA) tandis que les équipes du Madagascar et du Niger classées respectivement troisième et quatrième recevront 500 000 dollars chacune. Les équipes éliminées en quart de finale recevront 400.000 dollars, ceux qui ont terminé deuxième dans les groupes à trois équipes recevront 300.000 dollars et enfin les équipes les équipes les moins bien placées dans tous les groupes auront chacune 200.0000 dollars.

Wiwsport.com