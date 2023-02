Elu Homme du Match de la finale du CHAN remportée par le Sénégal face à l’Algérie, le milieu de terrain a revenu sur cette rencontre et évoqué son avenir.

Inconnu du grand public il y a seulement quelques semaines, Lamine Camara a ébloui son monde en Algérie tout au long de la septième édition Championnat d’Afrique des Nations. Le milieu de terrain de Génération Foot a régulé l’entrejeu des Lions, particulièrement en finale ce samedi soir. Alors que le Sénégal s’est imposé devant l’Algérie à l’issue d’une stressante séance des tirs au but (0-0, 5-4 TAB) pour rafler le trophée, le joueur de 20 ans est revenu sur cette rencontre.

« On a joué un match difficile mais on s’était préparé à ça, parce qu’on est habitués. Au final, on a gagné. L’Algérie est une belle équipe. Bon courage à eux. Sur les penaltys, on a beaucoup travaillé là-dessus. C’était difficile parce qu’on en a raté deux en début de compétition, mais le coach nous a motivé. Toute l’équipe s’est mise dedans et chacun a pris sa responsabilité. Maintenant, on a remporté le trophée. Alhamdoulilah », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Interrogé sur son tournoi personnel, Lamine Camara s’est dit satisfait. « Je suis fier de moi malgré que je n’aie pas été nommé meilleur joueur de la compétition. L’objectif était de gagner la coupe et j’y suis arrivé. Maintenant, on verra ce que l’avenir nous réserve. On n’est pas là pour jouer seulement le CHAN. On joue pour avoir des contrats professionnels. On va se concentrer en attendant de voir ce qui va arriver », a ajouté le futur joueur du FC Metz. Comme quoi la signature de son premier contrat pro semble déjà prêt.

wiwsport.com