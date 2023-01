Elu meilleur lutteur sans frappe de la saison 2022-2022 par l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), Serigne Ndiaye 2 s’est réjoui de cette distinction. Le lutteur de Fass s’est prononcé au lendemain de son sacre ce mercredi à l’issue des votes de 27 rédactions sénégalaises.

C’est au micro des Arènes TV que le nouveau roi de la lutte simple s’est prononcé sur son titre de meilleur lutteur sans frappe que lui a décerné l’ANPS. Avec 187 voix glanées, Serigne Ndiaye numéro 2 a remporté haut la main ce trophée dénommé Abdourahmane Ndiaye Falang avec 117 voix d’avance sur le deuxième Général Malika. Une prouesse spectaculaire du lutteur de l’écurie Fass qui est champion du Sénégal poids lourds et par équipe lors du drapeau du chef de l’Etat 2022. « Je rend grâce à Dieu, à mes parents, à ma famille, à mon écurie, à tous les entraineurs de l’écurie Fass et particulièrement à Père Tapha Guéye, Père Katy Diop et Père Ibra Mbaye (…) Le mérite revient à mes encadreurs parce que nous sommes des athlètes et c’est eux qui nous guident et nous disent quoi faire. Seul je ne peux rien faire donc je leur dédie ce trophée » a déclaré Serigne Ndiaye 2.

Malgré des adversaires redoutables en lutte simple tels que Général Malika, Libidor, Ordinateur ou encore Doudou Sané, Serigne Ndiaye 2 s’est offert 5 finales sur les 7 disputées en « mbapatt ». Une performance qui légitimiste encore plus son titre de meilleur lutteur sans frappe de la saison 2021-2022. « Ils sont tous des adversaires de taille et de la même génération. Je pense que autant que moi, Général Malika, Doudou Sané ou Franc méritaient de gagné cette distinction. » ajoute t’il avant d’annoncer que pour cette saison 2022-2023, il ne participera pas aux tournois de lutte simple.

« Oui cette année mes encadreurs m’ont demandé de ne pas disputer de tournoi de « mbapatt ». Je ne participerai pas au drapeau du chef de l’Etat de cette année. Je l’ai remporté deux fois et il faut que laisse la place aux autres. J’obéis à mes entraineurs et je me concentre donc sur mon combat du 14 mai et j’appelle tous mes supporters à venir en masse pour me soutenir ».

Sur le sacre d’Eumeu Séne qui a été désigné meilleur lutteur avec frappe par l’ANPS, Serigne Ndiaye applaudit. « Evidemment il le mérite, c’est un grand champion et il a été roi des arènes. Je le salue de passage ainsi que tous nos ainés lutteurs qui sont des exemples pour la jeune génération ». a conclut Serigne Ndiaye 2

Wiwsport.com