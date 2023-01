La sélection de Pape Thiaw est prévenue, la Mauritanie est déterminée à faire tomber les Lions Locaux. Bien qu’ils soient en ballotage défavorable sur le papier, les Mourabitounes sont confiants pour venir à bout des coéquipiers de Lamine Camara. Amir Abdou, en conférence de presse, est revenu sur le quart de finale prévu ce vendredi à 19h00 GMT.

« C’est un match historique parce que c’est la première fois qu’on arrive à ce stade de la compétition. C’est un travail de longue haleine qui a été fait. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Comme je l’ai dit à mes joueurs, on peut aller chercher la qualification en demi-finale. Maintenant nous allons jouer contre pays voisin, et on est déterminé à aller chercher la victoire. C’est vrai qu’on a moins de temps de récupération avec le voyage, par rapport à eux. C’est une difficulté supplémentaire. En plus on n’a pas pu faire de séance hier. Mais c’est à nous de ne pas prendre en compte tout cela. Notre secret c’est le travail, la méthode et le diagnostic. Nous avons des joueurs de qualité avec un potentiel énorme dans le championnat mauritanien. C’est vrai qu’on n’a pas d’académie comme le Sénégal. Mais nous allons nous retrousser les manches et aller de l’avant. J’ai envie de réussir quelque chose avec la Mauritanie qui est une équipe travailleuse avec des valeurs. Le Sénégal a une équipe jeune et talentueuse, avec un excellent Lamine Camara. A nous maintenant d’être présent et d’arriver à les contrarier », estime le sélectionneur, invaincu avec la Mauritanie depuis ses débuts.

