Actuel 17e du championnat anglais, Bournemouth a remporté la bataille pour la signature du prometteur attaquant sénégalais, Nicolas Jackson. Alors que Southampton était annoncé favori dans ce dossier, les Cherries ont été plus prompts dans les négociations et ont réussi à convaincre la pépite de Villarreal.

Selon Fabrizio Romano qui confirme la signature prochaine de Jackson à Bournemouth, la visite médicale du Sénégalais est prévue pour mercredi alors que les documents du deal sont prêts. Les différentes parties sont tombées d’accord autour du montant de 23 M€ + 2.5 M€ de bonus. Nicolas Jackson est attendu en Angleterre dans les prochaines heures.

Nico Jackson will undergo medical tests as Bournemouth player on Wednesday. Deal completed, documents are being prepared now ✅🔴🍒 #transfers https://t.co/RczZ4YDcRY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023