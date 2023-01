Après 2h 02mn 20s, le Thiessois Saliou Ndiaye a bouclé les 82 km de Thiès à Dakar pour remporter l’édition 2023 du Grand Prix du Chef de l’État.

La catégorie des minimes, la classe féminine et les juniors garçons étaient au rendez-vous, avant hier dimanche à Thiès, où le départ de l’édition 2023 du Grand Prix du chef de l’État a été donné. Après une longue attente suivie de l’inscription des coureurs, les cyclistes se rivalisaient sur une distance de 82 km entre Thiès et Dakar.

Les coups de pédales et la détermination des coureurs avaient campé le décor jusqu’aux portes du Théâtre national Daniel Sorano. Avec une vitesse de 42, 327 km/h dans la course élite et après 2 h 02 mn 20s, Saliou Ndiaye a été le héros pour remporter ce Grand Prix du Chef de l’État qui n’était plus couru depuis plus de 20 ans.

