Le Sénégal a décroché une belle victoire ce dimanche à Annaba. Les Lions sont qualifiés pour les quarts de finale de cette 7e édition du CHAN. De quoi rendre heureux les joueurs qui n’ont joué que pour gagner.

Entré en jeu à la 52e minute, Moussa Ndiaye qui compte déjà un but n’a pas réussi à en mettre un autre. Le milieu de terrain qui a pris la place de Lamine Camara blessé est satisfait du travail collectif abattu ce soir qui permet au Sénégal de continuer l’aventure.

« On a tous cru à la victoire, que ce soit le staff et les joueurs, tous, on voulait la victoire et c’est fait. L’objectif maintenant est d’avancer. On jouera avec calme et sérénité. On a réglé beaucoup de nos problèmes sur le jeu avec le staff technique. On ne connaît pas encore notre prochain mais on veut décrocher la victoire peu importe l’adversaire. On a le talent et la jeunesse, donc on va continuer le travail. Merci aux supporters et qu’ils continuent à prier pour nous » a déclaré le joueur au micro de wiwsport.

Notons que pour le prochain tour, le Sénégal sera opposé à l’équipe classée 1er du groupe D composé de trois équipes l’Angola, le Mali et la Mauritanie. Pour le moment les Angolais dirigent le classement avec 2 matchs nuls. Les Mauritaniens joueront demain face aux Maliens à 16h pour décider du sort de ce groupe où une seule équipe passera au second tour.

