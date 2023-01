La Salernitana et Boulaye Dia se sont inclinés dans le derby de la Campanie face à Naples samedi (0-2).

La Salernitana n’y arrive plus. Elle a été battue sur sa pelouse par Naples ce samedi, lors de la 19e journée de Serie A et enchaîne un septième match sans victoire en Championnat. Les hommes de Davide Nicola n’ont pu inquiéter le leader dans ce derby de la Campanie. Di Lorenzo et Victor Osimhen ont marqué les buts napolitains.

Avec cette nouvelle défaite, la Salernitana reste à la 16e place avec six points d’avance sur le premier relégable. À noter que Boulaye Dia était titulaire pour cette rencontre, avant de céder sa place à la 85e minute.

wiwsport.com