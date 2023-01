Nous vous informions de l’intérêt du HAC pour l’attaquant de 26 ans. Les choses avancent pour ce dossier. D’ailleurs, Samuel Grandsir se trouve en France (Le Havre) pour la signature qui n’a pas encore lieu.

L’information était confirmée par le directeur sportif Mathieu Bodmer du HAC « Ca va le faire. On attend juste des papiers du Los Angeles Galaxy. Et après, on avancera tranquillement » avait-il déclaré. Selon les informations de Paris -Normandie, Samuel Grandsir se trouve actuellement au Havre et il a déjà pris ses marques sur la pelouse du centre d’entraînement Soquence du Havre Athletic Football Club.

Toutefois, il n’a pas encore signé de contrat. Ce qui retarde encore l’officialisation de ce transfert. Bientôt ancien joueur du MLS, le retour de Grandsir en France devrait être effectif dans les jours à venir. Pour le moment, il s’entraîne en solo.

