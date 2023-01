Son statut “du meilleur gardien sénégalais du moment” l’a propulsé dans les buts sénégalais contre la Côte d’Ivoire. Pape Amadou Sy, a saisi pleinement sa chance, donnant raison à son entraîneur.

C’est une équipe sénégalaise euphorique et totalement prometteuse qu’on a découverte samedi à l’occasion de son premier au CHAN Algérie 2022. Opposée aux Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, la sélection locale portée par Lamine Camara et un certain Pape Mamadou Sy a remporté la première victoire du groupe B. Un succès qu’on doit également au portier des Lions Locaux qui a été précieux tout au long du match et pourtant il n’était pas attendu.

Préféré, dans les buts des Lions, à Alioune Badara Faty, jusqu’ici le numéro un des gardiens, Amadou Sy a vécu sa première titularisation dans un match officiel avec le Sénégal contre la Côte d’Ivoire, quelques jours après ses débuts en amical contre le Niger. Une rencontre durant laquelle, le joueur formé à génération s’est très bien distingué au point d’être reconduit contre les Éléphants, en match d’ouverture du groupe B, loge à Annaba.« Je suis satisfait de sa prestation » rétorque Khadim Diouf, préparateur physique des Lions Locaux.

« C’est une prestation positive, c’était son premier match officiel avec l’équipe nationale, nous avions l’habitude de voir Faty mais nous avons pris le meilleur gardien du moment. Cela peut être une surprise pour certains mais nous connaissons sa valeur », ajoute-il en répondant à la question de savoir les raisons de son choix.

Portier des Grenats depuis maintenant deux saisons, Pape Amadou Sy compte deux clean-sheets avec les Lions en autant de rencontres. Devant l’attaque ivoirienne, le portier a réussi à sauver trois tirs et en réalisant un arrêt dans la surface. Des statistiques qui pourraient bousculer la hiérarchie des gardiens. Mais, Khadim Diouf semble avoir des arguments pour maintenir à niveau la concurrence : « Sy pourrait être titulaire pour le prochain match, tout comme Abdoulaye Dieng ou Faty. Comme je l’ai dit tantôt nous choisissons le meilleur du moment mais il nous arrive de choisir un gardien en fonction de l’adversaire. Nous avons de très bons gardiens. »

Toutefois l’entraîneur a relevé quelques imperfections dans le jeu de pieds du portier de génération foot. « Dans notre championnat, les équipes évoluent souvent sur des pelouses synthétiques et parfois très secs. Et là c’est totalement différent. Nous jouons sur de bonnes pelouses, ce qui permet au jeu de ballon d’être plus rapide. C’est une difficulté que peuvent rencontrer les joueurs mais également les gardiens de buts. Il n’avait pas l’habitude c’est pourquoi, c’était un peu difficile avec son jeu du pied. Mais il faut savoir s’adapter dans ses genres de situation. C’est quelque chose qu’il faudra qu’il corrige parce que c’est important ».

Attendu dans les cages des Lions Locaux contre l’Ouganda, le portier sait maintenant ce qui l’attend.

wiwsport