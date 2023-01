Auteur de prestations remarquables en Championship, Amadou Mbengue a été récompensé avec un nouveau contrat à Reading.

Souvenez-vous. Cet été, Amadou Mbengue a signé un contrat de six mois seulement avec Reading FC après y avoir passé un mois d’essais suite à son départ libre du FC Metz. Le synopsis était assez simple : l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot allait-il convaincre Paul Ince et son staff durant la première partie de saison ? Au final, il a brillamment réussi à le faire.

Et après quelques rencontres, les dirigeants du Reading FC savaient déjà que le contrat signé, en septembre dernier, avec l’international U23 n’était absolument pas avantageux pour eux puisque ça devient prendre fin ce mois de janvier. Ainsi, les Royals ont commencé les négociations pour renouveler le bail du joueur de 21 ans. Ce qu’ils ont d’ailleurs réussi à faire au « buzzer ».

En effet, alors que le contrat d’Amadou Mbengue allait prendre fin ce samedi, à minuit, il va finalement rester au Madjeski Stadium au moins jusqu’à la fin de la saison puisqu’il vient de signer un nouveau bail de six mois avec la possibilité pour Reading FC de le prolonger pour quelques saisons. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur Paul Ince qui va pouvoir encore compter sur la polyvalence du joueur.

« Amadou a été une recrue précieuse à notre équipe cette saison et a impressionné chaque fois qu’il a été sollicité. Il s’est montré très capable de jouer à ce niveau et c’est un joueur sur lequel l’entraîneur sait qu’il peut compter », a déclaré le directeur sportif de Reading FC, Mark Bowen au sujet d’Amadou Mbengue qui a joué 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison et marqué un but.

« Je suis ravi que nous ayons pu l’engager et, lors des discussions que j’ai eues personnellement avec le joueur ces dernières semaines, il a montré qu’il était prêt à engager les prochaines années de sa carrière dans ce club. Je suis sûr qu’il aura un rôle important à jouer dans la seconde moitié de cette saison et je suis très heureux d’avoir conclu l’accord », ajoute Bowen.

We're delighted to say that #AmadouStays! Amadou Mbengue has penned a new deal with the Royals 📝😁🍔 — Reading FC (@ReadingFC) January 13, 2023

