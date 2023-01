Konyaspor se déplacait sur la pelouse de Karagumruk ce dimanche à l’occasion de la 17e journée de la Super Lig. Cette affiche est aussi un duel de Lions entre Mbaye Diagne et Mame Biram Diouf. Pas de vainqueur au coup de sifflet final (3-3), mais les deux joueurs cités ont fait tremblé les filets.

Les supporters qui se sont déplacés aujourd’hui au Atatürk Olympic Stadium pourront se targuer d’avoir à un match de football comme on aimerait en regarder tous les week-ends. Dans un match nul avec 6 buts inscrits Konyaspor et Karagumruk ont offert un beau spectacle, jusqu’aux ultimes secondes.

Karagumruk de Mbaye Diagne qui a enchaîné deux succès consécutifs et grimpe sur le classement ne voulait sans doute pas tomber à domicile. Il a ouvert le compteur dés la 7e minute avec un service de l’attaquant sénégalais qui poursuit sa belle saison. Tonitruant dans ce match, il sera l’auteur du 2e but des Rouge et Noir. Le club d’Istanbul prend l’avantage à la pause (2-0).

Comme il fallait s’y attendre, Konyaspor qui n’a plus perdu de match depuis le 10 décembre passé, n’avait encore dit son dernier mot. Et aux commandes, Mame Biram Diouf qui n’avait plus marqué de but depuis novembre. L’attaquant de 35 ans a inscrit deux buts d’affilée en 7 minutes pour ainsi mettre les pendules à l’heure. Surpris, Karagumruk qui a ajusté son effectif sur la pelouse va encore inscrire un troisième but à la 88′. Ce n’est pas encore la fin du match pour Mame Biram Diouf qui arrache le nul lors des arrêts de jeu avec son 3e but inscrit dans ce match.

