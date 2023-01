C’est déjà la fin de l’aventure pour Watford en FA Cup cette saison. En déplacement au Madjeski Stadium, samedi en début d’après-midi, à l’occasion du troisième tour de la FA Cup, les Hornets se sont inclinés 2 à 0 face à Reading FC. Un score logique au regard des la performance des hommes de Slaven Bilic.

Pour cette rencontre, l’entraîneur croate avait choisi de largement tourné son équipe, laissant même Ismaila Sarr à la maison. De son côté, Paul Ince a composé avec ses armes, dont Naby Sarr, Amadou Mbengue et Mamadou Loum Ndiaye, qui a démarré sur le banc. Abrefa et Shane Long ont marqué pour les Royals.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 2-0 Watford

In the hat for the Fourth Round! 🎩#REAWAT | 2-0 pic.twitter.com/Ja35Di9jQ4

— Reading FC (@ReadingFC) January 7, 2023