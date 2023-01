Époustouflant vainqueur de Crystal Palace en Premier League mercredi dernier, Tottenham voulait confirmer en s’imposant face Portsmouth à l’occasion du troisième tour de FA Cup. Pour cette rencontre, Antonio Conte a largement tourné son onze de départ. On retrouvait notamment le Champion d’Afrique Pape Matar Sarr, titulaire pour la première fois avec les Spurs.

À l’image de ses deux entrées en jeu lors des deux derniers matchs, le jeune milieu de terrain sénégalais n’a pas manqué sa prestation, bien au contraire. Si l’adversaire n’était que l’actuel 12e de League One (D3 d’Angleterre), l’ancien de Génération Foot a brillé dans l’entrejeu des Spurs et confirmé tout son talent, tout au long de cette rencontre qu’il a intégralement disputée.

Mais la délivrance est venue des pieds de Harry Kane, buteur en début de seconde période pour qualifier son équipe au prochain tour de la FA Cup. Cinquième de Premier League, les Spurs retrouveront le Championnat dimanche prochain avec un duel qui s’annonce explosif puisque les hommes d’Antonio Conte accueilleront dans leur enceinte Arsenal, actuel leader du classement.

Into the hat for the next round! 🎩 pic.twitter.com/HtP3Maaqzn

