Le combat tant attendu entre Ama Baldé et Gris Bordeaux n’aura pas lieu le 5 février prochain. Tous les signes montrent un report du combat dont l’un des protagonistes est blessé. Ama Baldé était à l’infirmerie du Comité National de Gestion de la lutte ce vendredi.

La rencontre entre Ama Baldé et Dr Ka a eu ce matin. Notre source nous informe que le lutteur a présenté son certificat médical au médecin pour la contre expertise comme demandé par son adversaire Gris Bordeaux. Ainsi, il est confirmé qu’Ama Baldé est bel et bien blessé et ne sera pas en mesure de disputer ce combat. Joint au téléphone, Dr Ka affirme que le lutteur pikinois est inapte seulement il ne donnera pas plus d’informations sur la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité.

Pour cela, il faut attendre la déclaration du comité national de gestion (CNG) et la déclaration du promoteur de Kadior Productions afin aussi, de connaître la nouvelle date de ce duel.

wiwsport.com